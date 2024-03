Marcignago, auto nel fossato: dentro non c’è nessuno, nel bagagliaio spuntano 20 chili di marijuana

Marcignago (Pavia), 19 marzo 2024 - Venti chili di marijuana. È l'ingente quantitativo di droga che ignoti spacciatori, o più probabilmente corrieri, hanno dovuto abbandonare a bordo dell'auto sulla quale la stavano trasportando, a causa di un'uscita di strada.

I carabinieri della stazione di Bereguardo sono intervenuti nella notte a Marcignago, lungo la strada Provinciale 11, dopo la telefonata al 112 di un altro automobilista in transito che ha visto l'Alfa Romeo incidentata nel fossato d'irrigazione che corre parallelo alla carreggiata.

Sul posto non sono stati chiamati anche i soccorsi, perché non c'erano feriti a bordo dell'auto, né persone nelle vicinanze. Il guidatore e gli eventuali passeggeri si sono infatti dileguati nel nulla dopo lo schianto, fuggendo a piedi per le campagne oppure recuperati da un complice su un altro mezzo. Una fuga motivata innanzitutto dal voler evitare l'accusa di ricettazione, in quanto l'automobile è risultata rubata.

Ma non solo. Proseguendo negli accertamenti sull'Alfa Romeo, infatti, i carabinieri hanno trovato, nascosti nel bagagliaio della vettura, i 20 chili di droga, apparentemente marijuana, posta sotto sequestro per le necessarie analisi. Anche l'Alfa Romeo è stata sequestrata, per poter essere sottoposta ad accertamenti tecnici.