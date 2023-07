Mancato versamento ritenute, sequestrati beni per 1,4 milioni ad azienda pavese

Pavia, 10 luglio 2023 – Sequestro preventivo di beni per 1,4 milioni di euro intestati a una società e ai suoi legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo. E’ stato disposto oggi dalla Guardia di finanza di Pavia impegnata quotidianamente nella repressione delle frodi fiscali in accordo con la Procura di Pavia, perché gli imprenditori sono indagati per il mancato versamento di ritenute certificate, dovute nei confronti di dipendenti e lavoratori autonomi. La società, che ha sede nel Polo tecnologico di Pavia, opera nel settore della produzione di software: nel progetto dei suoi titolari si proponeva di mettere a punto un sofisticato motore di ricerca, alternativo a quello di un famoso colosso informatico statunitense.

Le Fiamme gialle hanno anche eseguito perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due legali rappresentanti. Sono stati posti sotto sequestro, a Pavia e a Genova, due immobili, quote societarie per un valore di 12.904,66 euro, due automobili e disponibilità finanziarie presenti sui rapporti bancari intestati alla società e ai legali rappresentanti. L'inchiesta della Procura di Pavia è nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità anche penali degli indagati sono ancora da accertare