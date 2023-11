Malore fatale per Carmelo Presti il geometra dal cuore buono

Aveva parlato con il figlio giovedì sera, anche della partita di basket che lui, grande appassionato, aveva giocato la sera precedente, come ogni settimana, con un gruppo di amici. Nulla lasciava presagire quello che stava per accadere. Si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa di Cristo Re al quartiere Brughiera i funerali di Carmelo Presti, 64 anni, geometra stroncato da un malore nella sua casa di via San Giovanni.

A dare l’allarme era stato un collega che non riusciva a mettersi in contatto. L’uomo ha fermato una pattuglia della Locale e uno degli agenti ha scavalcato la recinzione, scoprendo l’accaduto. Carmelo Presti era molto conosciuto, sempre disponibile a dare una mano per iniziative benefiche, legatissimo alla parrocchia di Cristo Re dov’era cresciuto. Era stato animatore dell’oratorio e poi tra i più fidati collaboratori di padre Bruno Legnaro, che officerà la cerimonia. Presti lascia i figli Matteo e Monica e la compagna Rosella.

U.Z.