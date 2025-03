Malore al PalaElachem: "Vogliamo un custode"

Polemica tra la Cat Vigevano, seconda società di basket della città, e il Pool Vigevano Sport, la “società delle società” che gestisce il PalaElachem. Domenica, nel corso di una partita di basket giovanile, un giocatore ospite ha accusato un malore poi rivelatosi una congestione. I soccorsi, subito allertati, hanno trovato il cancello carraio chiuso con un lucchetto e dovuto così utilizzare l’accesso pedonale poco distante, con le comprensibili difficoltà. Ieri mattina il presidente della Cat Marco Merlotti ha inviato una lettera a quello del Pool Oscar Campari (nella foto), per ribadire la necessità di assicurare la costante presenza di un custode.

"La struttura è imponente – sottolinea Merlotti – e si dev’essere in grado di affrontare ogni tipo di emergenza che i nostri allenatori non saprebbero risolvere, come l’interruzione dell’energia elettrica o l’entrata in funzione dell’allarme. Per fortuna l’episodio di domenica si è risolto senza problemi, ma cosa sarebbe accaduto con un’emergenza più grave? Come società siamo stati accusati di scarsa organizzazione anche sui social, cosa che non possiamo accettare".

Nessuna replica dal Pool: "Si sta facendo diventare un caso questa situazione – si limita a dire Oscar Campari – Non rilascerò dichiarazioni in merito. Le risposte che la Cat vuole, le riceverà nelle sedi opportune".

Umberto Zanichelli