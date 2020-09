Pavia, 17 settembre 2020 - Un nuovo caso di Coronavirus in una scuola. In Oltrepo pavese, una maestra elementare è risulta positiva al tampone dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid. La classe è stata messa precauzionalmente in quarantena in attesa dei tamponi che saranno eseguiti anche sugli alunni pavesi. La docente, secondo quanto ricostruito dalla dirigenza della scuola, si era sottoposta volontariamente al test sierologico a inizio settembre, risultando però negativa agli anticorpi.

Questa mattina, avuta la notizia della positività, l'istituto ha attivato tutte le procedure previste e ha messo in quarantena la classe quinta della scuola San Vittore di Voghera. In tutto, venti bambini sono venuti a contatto con la docente. L'esito dei nuovi esami è atteso nelle prossime ore.