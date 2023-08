"Ho avvistato un lupo mentre percorrevo la pista ciclabile”. La segnalazione alla periferia di Pavia

Pavia, 19 agosto 2023 – Dopo il cinghiale anche un lupo. Un ciclista che a mezzanotte di ieri stava percorrendo la pista ciclabile verso la frazione Rotta di Travacò per rientrare dal lavoro, ha visto un animale che aveva le sembianze di un lupo.

“Potenziamo l’illuminazione – ha suggerito il ciclista – è pericoloso anche per le auto imbattersi in un lupo”. La sollecitazione pubblicata sui social ha raccolto diverse critiche perché il ciclista si trovava in bici a mezzanotte, quando sarebbe meglio non usare le due ruote.

“Se ci sono cinghiali, lupi e altri animali – ha commentato una pavese – vuol dire che il nostro ambiente è in salute. Gli animali sono a casa loro, quando si incontrano occorre rispettarli e godersi l’esperienza”. Nei giorni scorsi nella zona era scomparsa Sienna, un lupo cecoslovacco docile ma che si fa avvicinare poco facilmente, potrebbe essere stata avvistata lei. E comunque la pista ciclabile nata da un progetto inserito nel bilancio partecipato del 2016 ha bisogno di un impianto di illuminazione che garantisca maggiore sicurezza. Inizialmente sulla pista doveva essere posizionata una pavimentazione luminescente che catturasse la luce del sole per restituirla la sera, archiviata quella soluzione, servono almeno dei lampioni a energia solare per illuminare un tracciato che soprattutto nei weekend è molto frequentato dalle famiglie.