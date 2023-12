L’Unione Artigiani traccia il bilancio. E distribuisce premi

L’assemblea dei soci dell’Unione Artigiani di Lodi si riunisce domani alle 10 nella sede di via Lago Maggiore. Gli artigiani tracceranno il bilancio del 2023 e rifletteranno sul futuro. Prevista anche l’assegnazione di riconoscimenti alle società Garage Baggi di Lodi e Granata di Boffalora. Per il cambio generazionale a Davide Chiesa attivo nel giardinaggio. Premi anche a Emporio Solidale, Festival della fotografia etica e Giampiera Invernizzi (responsabile contabilità dell’Unione) che va in pensione.