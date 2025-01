Lotteria dell’Unione Ciechi. Estratti i biglietti fortunati

Diecimila biglietti stampati e circa 6mila venduti nella speranza che il proprio tagliando potesse essere uno dei 60 fortunati. Ieri nella sede dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Pavia è stata estratta la Lotteria provinciale dell’Epifania 2025, organizzata dall’Uici di Pavia alla presenza di Maurizio Paolella rappresentante del Comune e del presidente provinciale dell’associazione Egidio Carantini.

Il primo premio, un buono viaggio da 2mila euro è andato al tagliando 4045, un pc portatile al 2434, mentre due buoni Amazon da 100 euro al 7575 e al 9769. Tre Smart box per una notte in Italia sono state abbinate ai numeri 2289, 7546 e 2815. Si è aggiudicato una friggitrice ad aria il biglietto 4034, un robot da cucina il 9761 e una macchina per sottovuoto il 9791, invece ha vinto una cena al ristorante Porta Damiani il tagliando 3698 e pizza, birra e dolce per 2 persone i numeri 5112 e 3073.

In palio poi carte prepagate Coop da 25 euro (2338, 5507, 8569, 2477, 3788), servizio di piatti (3175), soundbar (4562), accessori Furla (2686, 8841, 8189, 4130 e 8198) fino alle confezioni di vini. I vincitori potranno ritirare i premi fino al 7 febbraio nella sede di viale Campari.

M.M.