Lotta ai tumori:. Breast unit ai vertici

Ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la certificazione di qualità della European Society of Mastology (Eusoma) il Breast cancer center del Policlinico San Matteo. Era il 2014 quando il Centro senologico ha ricevuto, per la prima volta, il riconoscimento e, da allora, ogni anno, ne ha ottenuto il rinnovo, confermandosi come centro di eccellenza nazionale. Coordinata da Adele Sgarella, chirurga senologa la Breast unit del San Matteo è composta da un team multidisciplinare legato alla cura del tumore della mammella, che comprende chirurghi, oncologi, radiologi, anatomo patologi, radioterapisti, fisiatri, infermieri, tecnici, fisioterapisti, genetisti, ginecologi, medici di medicina nucleare e del metabolismo osseo. Un approccio che comprende anche la presa in carico delle pazienti ad alto rischio oncologico. Nel 2023, il Breast Cancer Center ha seguito circa 1.500 pazienti, di cui oltre 300 nuovi casi. "L’approccio multidisciplinare, la complementarietà dei team e la collaborazione tra i vari specialisti sono stati apprezzati dall’ente certificatore – commenta Adele Sgarella –; così come è stata apprezzata la nuova struttura di chirurgia dei tumori eredo-familiari".M.M.