"Logistiche. La nuova legge un passo avanti"

"La nuova legge finalmente favorisce la riduzione del consumo di suolo e l’adozione di criteri più stringenti per lo sviluppo degli insediamenti, specialmente quelli che hanno un impatto significativo sulla viabilità provinciale. La nostra esperienza ha già visto benefici significativi grazie all’introduzione di criteri di perequazione che hanno permesso una migliore concertazione tra operatori economici e territori, con un occhio attento alla sostenibilità". Il presidente della Provincia Giovanni Palli (nella foto) commenta così la norma regionale per la disciplina della localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale che rappresenta un passo significativo per la gestione sostenibile del territorio e l’industria logistica.

"Come Provincia – aggiunge Palli – accogliamo con favore questa normativa, che colma una lacuna normativa importante e introduce criteri uniformi per la localizzazione degli insediamenti logistici". Nel 2022 Piazza Italia ha avviato un’iniziativa sperimentale pionieristica, applicando criteri di perequazione sovracomunale per garantire ricadute positive su tutto il territorio provinciale. Questa sperimentazione ha rappresentato un primo e importante sforzo per evidenziare le esigenze del territorio e delle comunità locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile e bilanciato.

"La nuova normativa regionale rappresenta un’importante evoluzione rispetto al percorso pionieristico iniziato dalla Provincia di Pavia. La nostra esperienza ha dimostrato che la co-pianificazione e la concertazione tra enti locali e operatori economici possono portare a soluzioni più sostenibili e vantaggiose per tutti i soggetti coinvolti, garantendo una composizione organica della pianificazione territoriale".

M.M.