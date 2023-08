Logistiche in arrivo Il Comune fa cassa

Almeno un milione di euro. È l’introito previsto dal Comune di Garlasco grazie all’adeguamento degli indici di scorporo o di monetizzazione dei parcheggi per le logistiche che sorgeranno nell’area ex-Record di via Pavia, acquistata lo scorso anno all’asta per 10 milioni di euro, sulla quale è previsto un insediamento che prevede magazzini ed aree ad uso commerciale. La Giunta ha accolto in modo parziale le osservazioni del Pgt avanzate dai gruppi di minoranza anche se ha sottolineato che "le cifre da incassare sono per il momento ipotetiche". Sono invece calate, ed è un dato di fatto, quelle riguardanti le sanzioni stradali, meno 75mila euro legati per lo più al fatto che non ci sono più velox fissi attivi e i controlli della polizia locale sono effettuati in modo periodico.