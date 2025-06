Locale chiuso cinque giorni dopo la rissa

La rissa tra una decina di persone, nella centralissima piazza della Vittoria a Pavia, culminata con l’uso di spray al peperoncino, alle 3 di notte dello scorso 4 maggio, aveva "causato preoccupazione tra i passanti e gli altri frequentatori della piazza". A seguito della ricostruzione dell’episodio da parte dei poliziotti, è stata decisa così la sospensione temporanea dell’attività, per cinque giorni, a partire dal 12 giugno (oggi) e fino al 16 giugno (lunedì) compreso dell’Agua, situato in piazza Vittoria all’angolo con via Beccaria. Anche se gli sviluppi erano avvenuti all’esterno, hanno precisato ieri dalla Questura con una nota, il "grave episodio di violenza e turbamento dell’ordine pubblico" era iniziato "all’interno e nelle immediate vicinanze del locale" che resterà chiuso cinque giorni.

S.Z.