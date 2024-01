Pavia, lo svago in piazza Grande continua per tutto gennaio

Una parte dell’atmosfera natalizia continuerà ad avvolgere piazza della Vittoria anche dopo l’Epifania, quando tradizionalmente vengono riposti luci e addobbi. La pista di pattinaggio, la giostra di cavalli antichi e le attrezzature per il commercio e la somministrazione rimarranno fino a fine mese. La Giunta ha autorizzato la proroga degli intrattenimenti fino a domenica 28 gennaio.

Dopo quella data gli addetti dovranno smontare tutte le strutture per sgomberare il salotto buono della città entro il 1° febbraio. Da quel momento sarà consentito agli esercizi pubblici ripristinare tavolini e arredi e tornare a vivere la piazza come accade normalmente. Nel frattempo però ci si potrà muovere, non solo mangiare un panino a pranzo o prendere un aperitivo comodamente seduti.

"Continua il divertimento in piazza della Vittoria – dice Roberta Marcone (nella foto), assessore a Turismo e Commercio – consentendo anche agli studenti di svolgere attività motoria sulla pista di pattinaggio". Già prima delle vacanze di fine anno erano diverse le scolaresche, soprattutto delle superiori, che si ritrovavano sulla pista invece che in palestra per un’ora di attività diversa dal solito e all’aria aperta, non tra quattro mura. Il pattinaggio da qualche anno è un must del periodo natalizio che soltanto i cambiamenti climatici e un caldo anomalo potrebbe cancellare, non senza rimpianti.

M.M.