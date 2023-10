"Lo sport aiuta i ragazzi a socializzare al meglio"

Lo sport giovanile come grande strumento non solo di benessere fisico ma anche come formidabile mezzo per socializzare. Nasce con queste premesse l’iniziativa del gruppo civico "Vigevano prima di tutto", promosso da Piero Marco Pizzi (nella foto), che ha raccolto in un link del proprio sito (www.vigevanoprimaditutto.it) l’elenco completo di tutte le società cittadine che svolgono attività sportiva giovanile, i recapiti e le indicazioni su quelle, e sono molte, che offronto ai giovanissimi lezioni di prova. "L’importanza dello sport per i ragazzi è spesso tenuta in scarsa considerazione – spiega Pizzi – e con essa il grande valore della socializzazione. Grazie allo sport infatti i ragazzi creano nuovi legami di amicizia e grazie al gruppo imparano le regole della convivenza civile. In più, sempre per mezzo dello sport, si esaltano i valori di lealtà e di rispetto di compagni ed avversari. Come gruppo civico abbiamo raccolto in un file che è fruibile da tutti accedendo al nostro sito, dove sono state inserite tutte le attività sportive dedicate ai giovani con le indicazioni necessarie per poterne fruire". Lo stesso link è reperibile sui canali social del gruppo civico. "L’obiettivo – aggiunge Pizzi – è rendere queste informazioni accessibili a tutti e siamo fermamente convinti che questa iniziativa potrà aiutare molte famiglie a trovare le risposte più adatte alle esigenze". U.Zan.