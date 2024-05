Lo spettacolo del raid. Pavia-Venezia

Con la spettacolare parata cittadina di circa 30 motoscafi, gommoni, racer e moto d’acqua, che saranno “vestiti a festa“ e sfileranno per le vie di Pavia, si aprirà ufficialmente l’edizione numero 71 del raid Pavia-Venezia, la corsa di motonautica più lunga al mondo, che dopo 17 anni partirà di nuovo dal Ticino. La parata prenderà il via dall’Associazione motonautica di Pavia, attraverserà il centro verso il castello imboccando poi Strada Nuova per rendere omaggio anche all’Università di Pavia. Alcune imbarcazioni e moto d’acqua saranno collocate in piazza della Vittoria, di fronte alla chiesa di Santa Maria Gualtieri dove dalle 19,30 sarà visibile la mostra multimediale, che avrà come madrine d’eccezione la campionessa di sci alpino Paola Colombari e la plurimedagliata nuotatrice paralimpica Monica Boggioni. Saranno 148 gli equipaggi in gara provenienti da tutti i continenti, con piloti di Stati Uniti, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti. Prima della competizione, però, ci saranno musica dal vivo, proiezione di filmati dei momenti più gloriosi e performance, dedicati alla storia del raid e a chi si è iscritto all’edizione 2024. Domani pomeriggio, dalle 15, sarà possibile intervistare gli equipaggi e riprendere le imbarcazioni pronte a scendere in acqua e a sfrecciare dalle 7 di domenica con una partenza scaglionata per categoria. Gli spettatori potranno seguire gli equipaggi lungo l’asta del fiume, ma l’organizzazione raccomanda il rispetto delle aree naturali e delle specie ecologiche, e quindi di limitare i rumori molesti e gli schiamazzi. Dopo aver superato il ponte della Becca, Isola Serafini, Piacenza, Cremona, San Benedetto Po e aver percorso 413 chilometri le imbarcazioni arriveranno a Brondolo. Alle 18,30 nel salone nautico di Venezia sono previste le premiazioni con un “pezzo“ di Pavia.

Manuela Marziani