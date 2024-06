Lo picchiano per strada e gli rompono le costole

Un pestaggio, due contro uno. Ad avere la peggio un cinquantaquattrenne, finito in ospedale per una frattura costale. È successo l’altra sera poco prima delle 23, quando i soccorsi sono stati chiamati per una rissa tra più persone a Vigevano, nella zona tra la stazione ferroviaria e piazza Ducale, nel tratto iniziale di corso Pavia, tra l’incrocio con via Cairoli e la rotatoria con le vie Biffignandi, Madonna degli Angeli e del Carmine.

La centrale operativa di Areu ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Verde Vigevano e l’automedica con anche il rianimatore a bordo. Le condizioni del ferito, rimasto comunque sveglio e cosciente, sono parse critiche, in particolare per il sospetto di lesioni interne, con il trasporto in codice rosso al San Carlo di Milano, dove gli è stata poi riscontrata una frattura costale, per una prognosi di almeno un mese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano. Al momento dell’arrivo dei soccorritori e dei militari non c’era però più alcuna traccia delle altre persone coinvolte bensì soltanto il ferito, che ha riferito di essere stato picchiato da due uomini che erano poi fuggiti. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto, cercando riscontri al racconto della vittima per individuare e rintracciare i responsabili.

Stefano Zanette