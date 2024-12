Lite con spintoni, giovane in ospedale

Un diciannovenne di Mortara è stato ricoverato al Policlinico di Pavia in seguito a una caduta avvenuta durante un litigio in piazza Martiri della Libertà, a Mortara. L’episodio è avvenuto poco prima dell’1.30 della notte tra venerdì e ieri e ha coinvolto un coetaneo. Non è chiara la ragione che ha dato origine al diverbio. Forse i due ragazzi si sono spintonati, di certo uno è caduto a terra. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara e un equipaggio dei carabinieri. Considerato il quadro clinico del ragazzo, apparso dapprima più grave che in seguito, i medici hanno preferito disporne il trasferimento diretto al San Matteo, dove è stato appunto ricoverato. Da subito le sue condizioni sono migliorate, tanto da essere qualificate come codice giallo, il meno grave nel linguaggio dei medici, e tuttora non preoccupano. I carabinieri procederanno nel caso venga presentata querela di parte.

U.Z.