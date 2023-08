Pavia, lite finisce a coltellate: un ferito e un arrestato

Pavia, 1 agosto 2023 - La lite è iniziata per la restituzione di una bicicletta. Ed è finita a coltellate. Con un 31enne portato in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. E il 'rivale' arrestato dalla polizia. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 luglio, in viale Vittorio Emanuele II, nella zona della stazione ferroviaria di Pavia, vicino all'angolo con viale Cesare Battisti e piazza della Minerva.

L'allarme è stato lanciato al 112 da passanti che hanno visto due uomini litigare furiosamente e quando è arrivata la Volante della polizia ha trovato il ferito che teneva immobilizzato l'aggressore. M.K.S., 29enne originario dell'Algeria e in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e tratto in arresto per lesioni personali aggravate.

La vittima dell'aggressione, 31enne originario del Gambia e regolarmente residente a Pavia, trovato sanguinante, colpito con coltellate sul fianco, all'altezza del polmone, è stato portato con l'ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo, medicato e giudicato guaribile con 6 giorni di prognosi. L'arrestato è stato invece portato nel carcere pavese di Torre del Gallo in attesa della convalida e dell'eventuale giudizio per direttissima, con udienza fissata per oggi.