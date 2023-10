L’iniziativa “Senologia al centro“ invita le donne a fare prevenzione contro il rischio di tumore al seno

Una donna su 8 rischia di sviluppare un tumore al seno, ma solo il 60% aderisce alle campagne di prevenzione. Per andare incontro a chi non effettua screening da oggi a domenica in piazza del Municipio ci sarà una clinica mobile di “Senologia al centro“. Di fronte a palazzo Mezzabarba un prefabbricato trasformato in ambulatorio in cui effettuare visite senologiche, esami ecografici e mammografici. Le prestazioni per la diagnosi precoce del tumore alla mammella sono rivolte alle donne che non fanno prevenzione, per insegnare a prendersi cura della propria salute. "Diffondere la cultura della prevenzione è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro i tumori - ha detto il dg Lorella Ceccomani - talvolta crescono per mesi o anni, senza dare alcun disturbo. I test di screening possono aiutare a individuarli in tempo utile e a procedere con la corretta terapia".