Linarolo, ladri svaligiano tre villette adiacenti: hanno rubato tutto in pieno giorno

Linarolo (Pavia), 5 settembre 2023 - Ladri in azione in pieno giorno, in cerca solo di gioielli d'oro. Tre furti sono stati messi a segno in tre villette adiacenti, in via Rossera a Linarolo, nella mattinata di ieri, lunedì 4 settembre. Approfittando dell'assenza dei residenti, in una fascia oraria compresa tra le 10 e le 12, i malviventi hanno scavalcato le recinzioni e poi forzato le porte finestre al piano terra, introducendosi così nelle tre abitazioni adiacenti.

Al loro rientro, i proprietari hanno trovato la medesima scena, con le case messe a soqquadro, in particolare le camere da letto ai piani superiori. Evidentemente i malviventi erano in cerca di gioielli d'oro e contanti, di norma custoditi proprio nelle camere da letto, mentre non hanno portato via computer, tablet e consolle, pure presenti nelle abitazioni e anche in bella vista, facili da rubare, ma che, a giudicare dal fatto che non siano stati toccati, non erano nell'interesse dei ladri.

I bottini dei tre furti sono ancora in fase di quantificazione, ma almeno in due delle tre abitazioni depredate non sarebbero particolarmente ingenti. I tre furti a distanza ravvicinata hanno suscitato un certo allarme in paese, evidenziato anche sui social di L24, gruppo fondato dal Comitato Ponte Becca, con il presidente Fabrizio Cavaldonati che con l'occasione ha preannunciato che anche per i comuni di Linarolo, Valle Salimbene e Belgioioso, nei prossimi mesi, tra ottobre e dicembre "partiranno i gruppi di emergenza e controllo dei cittadini" LinaValle e Belgioioso, che "si affiancheranno come metodologia a quello di L24 SP di San Pietro", già attivo per la zona appunto di San Pietro e viale Cremona a Pavia.