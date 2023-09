Liceo Volta di Pavia: Nuova sede per il biennio

Anno nuovo, scuola nuova. La prima campanella per 300 studenti che frequentano il biennio del liceo artistico Volta oggi suonerà nella sede appena ultimata. Dopo anni trascorsi nella succursale di via Riviera, infatti, sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo edificio cominciato nel 2020. L’opera, costata 4 milioni e 377mila euro, è stata ultimata grazie a fondi regionali (3 milioni) e un milione della Provincia che ha dovuto aggiungere 307mila euro. Ma ora l’amministrazione di piazza Italia potrà risparmiare più di 300mila euro che pagava per l’affitto dell’immobile in via Riviera, vetusto e inadatto ad ospitare una scuola distante dalla sede centrale.

Da quest’anno a pochi metri ci sarà il vecchio liceo Volta e il nuovo che si estende su 2.150 metri quadrati in cui trovano posto 12 aule, 2 spazi per i docenti, 4 laboratori, la maggior parte dedicati alle discipline artistiche, ma anche all’informatica, oltre alle aule di sostegno e agli uffici. Da oggi il portone sarà varcato dai 300 studenti e da 53 docenti che li seguiranno e dal personale Ata. Un risultato che Pavia aspettava da 10 anni e che viene accolto con favore in una provincia in cui gli iscritti al liceo artistico sono in aumento del 3,9% (il 5,3% in Lombardia).

Complessivamente oggi si presenteranno sui banchi 11.495 studenti che frequentano le scuole statali della provincia. Sono 3.519 i piccoli della primaria, 4.079 i ragazzi delle medie e 3.897 gli iscritti alle superiori, dei quali l’11,5% frequenterà una scuola professionale, il 37,3% una scuola tecnica e il 51,1% un liceo. Per rimettere a posto gli edifici, alcuni dei quali storici, che ospitano le scuole, l’amministrazione provinciale prevede di spendere 30 milioni nel prossimo triennio.

