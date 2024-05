L’ex procuratore Manfredda in commissione sul caso Orlandi

Arriva un nuovo prestigioso incarico per Carmen Manfredda (nella foto), dal 1996 al 2004 alla guida della Procura di Vigevano prima che, nel 2012, la rivoluzione nella geografia della giustizia italiana cancellasse il Tribunale di Vigevano, il più grande e tra i più funzionali di quelli soppressi, e gli uffici relativi. L’alto magistrato, oggi in pensione, sarà una dei consulenti della commissione bicamerale parlamentare d’inchiesta, che si dovrà occupare dei casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Manfredda dovrà offrire la sua competenza e la sua esperienza per fare luce su uno dei misteri più oscuri della storia recente del nostro Paese. Emanuela Orlandi, 15 anni, cittadina vaticana, era scomparsa nel nulla nella primavera del 1983; nello stesso periodo era scomparsa anche Mirella Gregori, 16 anni. Le inchieste che si sono susseguite negli anni hanno scandagliato gli ambienti della Santa Sede ma anche quelli della criminalità organizzata e comune della capitale e del terrorismo internazionale, senza mai arrivare a una conclusione e senza individuare la via per risalire alle ragazze e alla ragioni della loro scomparsa, il tutto in un contesto in cui non è difficile intuire una imponente attività di depistaggio.

La commissione parlamentare sarà presieduta dal senatore Andrea De Priamo (Fdi) e sarà composta da 20 senatori e 20 deputati. Gli altri consulenti, tutti operano a titolo gratuito, sono l’avvocato David Ermini (ex-vicepresidente del Csm e deputato Pd), gli avvocati Paola Vilardi (Forza Italia) e Simone Pacifici, già legale dell’Ufficio Antidiscriminazioni di palazzo Chigi, e il giornalista d’inchiesta Gian Paolo Pellizzaro, che si è occupato a lungo di entrambe le sparizioni.

Umberto Zanichelli