Le proposte dei comitati: "Ciclabili e poli culturali"

Una città più sicura e più vivibile dove, anche in periferia ci siano spazi per gli incontri e la cultura. È la proposta della Rete dei comitati per Pavia all’amministrazione guidata da Michele Lissia. Lo strumento è la variante al Piano di governo del territorio che detterà le regole per lo sviluppo urbanistico nei prossimi anni. Il processo per la redazione del documento è stato avviato e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno. "Durante l’azione di contrasto alla variante proposta dall’amministrazione Fracassi, abbiamo maturato delle competenze che ora, con spirito di collaborazione e partecipazione, mettiamo a disposizione del sindaco Lissia", spiega la Rete.

Tra le proposte del comitato di Pavia est c’è un piano parcheggi con aree di sosta d’interscambio e navette per il centro, la creazione di un parco visconteo intercomunale e un monitoraggio sistemico della mobilità urbana. Proprio il quartiere di Pavia Est è particolarmente pericoloso per pedoni e ciclisti. Non a caso, nell’ultimo consiglio comunale, Cosimo Lacava e Pietro Alongi (Pd) hanno presentato un ordine del giorno approvato all’unanimità proponendo di realizzare diverse opere a tutela delle persone nelle zone di viale Cremona e via Mirabello.

In particolare si vorrebbero interventi di traffic calming per proteggere gli utenti deboli della strada, soprattutto vicino alle scuole e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, oltre a una nuova viabilità ciclabile e strade scolastiche. Assediata dal traffico anche Pavia ovest dove si trovano diversi istituti universitari. "Il nostro quartiere ha e sono in costruzione diverse piste ciclabili - aggiunge Paolo Cattaneo -. La connessione è scarsa e diventa difficile muoversi. Dovrebbero essere collegate. Inoltre, vorremmo si intervenisse per combattere il parcheggio selvaggio nella zona del San Matteo: abbiamo timore quando partirà la riconversione dell’area Neca con il parcheggio che sfocerà su via Brichetti".

Diversi anche i nodi illustrati dalla zona nord, che si definisce un quartiere dormitorio e vorrebbe portare il cinema all’aperto, oltre ad avere piazze da utilizzare per la socializzazione tra residenti.