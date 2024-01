Le Poste riaprono rimodernate

Ha riaperto al pubblico (martedì e giovedì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,35) l’ufficio postale di Brallo. Sono terminati infatti la ristrutturazione e l’ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali“, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi il rinnovo dell’impianto di illuminazione, della pavimentazione, della tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche. Ora i lavori si spostano nella filiale di Ponte Nizza: fino all’inizio di febbraio, via Roma non sarà operativa. I residenti troveranno uno sportello dedicato a Godiasco, in piazzale Aldo Moro. A disposizione anche gli uffici postali di Bagnaria e Voghera.

M.M.