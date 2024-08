Lavoro in nero nel locale etnico: scatta denuncia

Un locale per la somministrazione di cibo e bevande tipiche della Turchia è finito nel mirino dei controlli dei militari della Guardia di Finanza di Vigevano. Gli accertamenti, che hanno consentito di appurare che l’attività impiegava quattro soggetti privi del regolare permesso di soggiorno in Italia, erano scattati a seguito del rilievo che il numero dei dipendenti che il titolare aveva dichiarato era decisamente esiguo rispetto all’attività che veniva svolta quotidianamente. A quel punto le Fiamme Gialle hanno deciso di procedere ad una verifica diretta sul posto a seguito della quale hanno trovato all’interno del locale diversi lavoratori, quattro dei quali sono risultati essere impiegati "in nero" perché sprovvisti del necessario permesso di soggiorno in Italia, circostanza per la quale sono stati denunciati. La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare dell’attività.

U.Z.