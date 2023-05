Lavori al ponte sul Po: interrotta la ferrovia Milano-Genova tra Pavia e Bressana

Pavia, 8 maggio 2023 - Due weekend di maggio con circolazione ferroviaria interrotta sulla Milano-Genova, tra le stazioni di Pavia e Bressana, per sostituire i binari sul ponte sul Po.

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ha comunicato oggi, lunedì 8 maggio, gli interventi di manutenzione all'infrastruttura ferroviaria, sulla linea Milano-Genova, che comporteranno modifiche al programma di circolazione dei treni, sia regionali che a lunga percorrenza.

Per un totale di 4 giorni, sabato 13 e domenica 14 e poi sabato 20 e domenica 21 maggio, "verranno eseguiti - spiega il comunicato stampa di Rfi - lavori di rinnovo binari che prevedono l'installazione di innovativi dispositivi per mitigare i fenomeni di dilatazione termica". In particolare i binari verranno sostituiti sul ponte ferroviario sul Po che corre sotto l'ex Statale 35 "dei Giovi" tra Mezzana Corti, frazione di Cava Manara, a Nord e Bressana Bottarone a Sud, ponte già oggetto di lavori sulla parte stradale tra il 2020 e e l'ottobre dello scorso anno, con l'ultima chiusura a senso unico alternato lo scorso dicembre per lavori al sistema "Tutor" (in vigore il limite massimo di 60 chilometri orari).

Questa volta invece i lavori non interferiranno con il traffico veicolare ma con quello ferroviario, con la circolazione interrotta appunto per la sostituzione dei binari. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni, che sarà stabilito dalle singole imprese ferroviarie, con mezzi sostitutivi tra le due stazioni di Pavia e Bressana oppure con la cancellazione di alcuni treni, sarà consultabile nelle stazioni o sui siti delle stesse imprese ferroviarie.