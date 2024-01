Lastre di Eternit e rifiuti di plastica. Scoperti dai Forestali in un bosco

GAMBOLÒ

Scarti di alluminio accoppiato, materiale plastico e frammenti di lastre di copertura in Eternit. Li hanno trovati i carabinieri forestali di Mortara in un bosco di superficie boschiva di 4.500 metri quadrati di proprietà della Sa.L.Po., azienda che opera nell’ambito della lavorazione delle polveri di alluminio con sede a Gambolò in strada Morsella, al confine con la frazione Cattanea di Mortara. A consentire la scoperta sono stati gli effetti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lomellina alla fine dell’agosto 2023 provocando la caduta di alberi ad alto fusto di ragguardevoli dimensioni. Proprio l’esposizione delle radici ha smosso il terreno in modo tale da fare affiorare i rifiuti che una mano al momento ignota aveva interrato. Gli accertamenti dei Forestali sono ancora in corso per definire da un lato le eventuali responsabilità e dall’altro l’esatta provenienza del materiale. Alla Procura di Pavia è stata inoltrata una segnalazione per la violazione del Testo Unico Ambientale.

Solo pochi giorni fa i Forestali avevano ritrovato ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, in larga parte provenienti da attività di sgombero, nel perimetro di un’azienda agricola di Vigevano. Sui 4mila metri quadrati poi sottoposti a sequestro erano stipati 3.600 metri cubi di materiale. Sigilli anche per un furgone, secondo gli investigatori utilizzato per l’illecita attività di sgombero. A metà dicembre era stata la volta di un’area di 32mila metri quadri situata a Lomello, dov’era stata accertata un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non. Dati che evidenziamo in modo indiscutibile come il problema delle discariche abusive sia allarmante in un territorio ampio e articolato come la Lomellina.

Umberto Zanichelli