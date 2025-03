L’antenna è in arrivo. I residenti insorgono

Una diffida al Comune per bloccare l’installazione dell’antenna di un gestore della telefonia in piazza Liberali. È l’iniziativa di una trentina di residenti che si sono affidati a un legale per chiedere la revoca dell’autorizzazione che il Comune aveva concesso a inizio giugno 2024 dietro la corresponsione di un canone annuo di 12mila euro. La protesta degli abitanti riguarda la vicinanza del ripetitore a un edificio che ospita attività scolastiche, situazione che la legge non ammette. Per i ricorrenti l’antenna sarebbe troppo vicina all’ex Cascina Ubezio, che il Comune ha ristrutturato con fondi regionali proprio con destinazione scolastica.

"La questione necessita di un’attenta valutazione – afferma il sindaco Luciano Garza – Dobbiamo capire se le ragioni addotte siano valide e se applicabili a questa fattispecie". Casa Ubezio non è classificata come scuola, edificio che al pari di ospedali, case di cura, asili, parchi giochi e carceri non ammette antenne vicine.

U.Z.