L’annuncio dell’assessore: presto vi daremo in dotazione il taser

Un impegno imponente per poter svolgere il quale l’amministrazione comunale di Vigevano sta operando per fornire al personale le dotazioni necessarie. È quello che emerge dalla ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo della polizia locale, giorno tradizionalmente dedicato al bilancio dell’attività dell’anno passato. Numeri alla mano, nel 2024, sono stati svolti 23 servizi con lo scout-speed, 30 ai varchi di accessi, 71 pattugliamenti delle aree periferiche e delle frazioni. Tra le sanzioni spiccano le 1.263 violazioni accertate per il passaggio con il semaforo rosso, le 835 per eccesso di velocità. Dieci le guide senza patente, altrettante quelle scadute, 63 le multe ad automobilisti sorpresi a guida con il telefonino in mano e 70 quelle per gli utilizzi non regolamentari dei monopattini.

In tema di sicurezza stradale sono state 63 le patenti ritirate, 80 i veicoli sequestrati, 19 i fermi amministrativi imposti e 92 i veicoli rimossi. I posti di controllo sono stati 172 con 1.250 persone identificate e 980 mezzi controllati. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 397, di cui tre mortali. L’impegno della polizia locale si è dipanato in numerosi settori (52 le deleghe d’indagine), 4.578 gli accertamenti di residenza.

"Con la vostra professionalità rappresentate il primo punto di riferimento per i cittadini – ha detto nel suo intervento l’assessore alla Polizia locale, Nicola Scardillo –. Il vostro lavoro non è facile, ma non siete soli: come amministrazione siamo impegnati a fornirvi ogni supporto, strumenti, formazione e risorse. Abbiamo potenziato la videosorveglianza mentre l’equipaggiamento individuale a breve sarà completato col taser che si sommerà alle body cam, ai bastoni estensibili e allo spray antiaggressione già in dotazione".

Umberto Zanichelli