Landriano, vicini di casa segnalano viavai sospetto: arrestato spacciatore insospettabile

La droga e i contanti sequestrati

Landriano (Pavia), 22 marzo 2023 - Sono stati i vicini di casa a far arrivare i carabinieri, segnalando un più che sospetto viavai dall'abitazione di un 25enne, operaio incensurato, che è stato poi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari della locale Stazione sono infatti intervenuti e gli hanno trovato in casa 220 grammi di hashish e 11 di marijuana, suddivisi sia in dosi che panetti, oltre a materiale per confezionare e pesare la droga, sequestrando anche 210 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il guadagno dell'illecita attività di spaccio. La droga era nascosta in un cartone tenuto all'interno di un armadio nella cantina dell'abitazione.

Scattato l'arresto in flagranza, il 25enne è stato lasciato ai domiciliari in attesa della convalida e del giudizio con rito direttissimo.