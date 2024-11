Landriano, Stazione dei carabinieri intitolata alla memoria di Gian Pietro Cossu

Landriano (Pavia), 23 novembre 2024 - La nuova Stazione dei carabinieri di Landriano è ora intitolata a Gian Pietro Cossu. La cerimonia d'inaugurazione e d'intitolazione alla memoria si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, nella caserma in via Carlo Azeglio Ciampi, occupata dall'Arma già dal 13 maggio 2020, realizzata al termine di un lungo iter iniziato oltre 10 anni fa dall'allora sindaco Roberto Aguzzi, per un costo di quasi tre milioni di euro sostenuto dall'amministrazione comunale. "Il legame della famiglia Cossu con la provincia pavese risale agli anni '70 - spiega la nota stampa del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia - allorquando si trasferirono dalla Sardegna. Questo legame con il territorio è ancora oggi testimoniato dalla presenza del fratello, in servizio proprio al Comando provinciale di Pavia, e della madre, residente a Pavia". Presenti alla cerimonia di oggi anche la vedova, la figlia e il fratello militare dell'appuntato scelto Gian Pietro Cossu, ucciso il 27 giugno 2005 a Bogogno. Prestava servizio alla Stazione di Gattico, in provincia di Novara, quando intervenne per una sparatoria in atto, costata la vita ad altri due civili e il ferimento di 9 persone, di cui 6 militari, per il folle raptus omicida di un uomo che sparava con il fucile dalla finestra della propria casa. "Pur consapevole dell'elevato rischio che avrebbe corso - ricorda ancora il comunicato dell'Arma - non appena giunto sul posto prestò immediato soccorso alle vittime, esponendosi così al fuoco del folle che, infatti, lo attinse più volte, uccidendolo sul colpo". All'intitolazione erano presenti molte autorità, militari e civili, tra cui il comandante della Legione carabinieri Lombardia generale Giuseppe De Riggi, l'onorevole pavese Paola Chiesa, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Ruggero Invernizzi e il presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli. All'evento anche la Fanfara del 3° Reggimento carabinieri Lombardia di Milano, che ha eseguito la marcia d'ordinanza dei carabinieri, l'Inno d'Italia e altri brani.