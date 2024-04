Landriano, incidente sul lavoro: muratore cade in cantiere e finisce in ospedale

Landriano (Pavia), 30 aprile 2024 - E' stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per un trauma costale con sospette fratture. L'uomo, muratore 35enne di nazionalità romena, stava lavorando in un cantiere edile nella zona industriale di Landriano, tra via Cirano e via Stanislao Intini.

L'incidente sul lavoro è successo nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile, poco dopo le 8. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e gli ispettori di Ats Pavia competenti per gli infortuni sul lavoro, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, il muratore pare stesse livellando il cemento procedendo all'indietro e sarebbe inciampato nella sporgenza di un tombino, perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo su un fianco. L'allarme è scattato tempestivamente, lanciato dai colleghi al lavoro nello stesso cantiere, e sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari in codice giallo, sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo. Il muratore non aveva comunque perso conoscenza, rimasto vigile ma molto dolorante per il trauma riportato nella caduta, le cui conseguenze devono essere valutate all'esito degli accertamenti diagnostici disposti all'arrivo in ospedale.