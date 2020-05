Vigevano (Pavia), 17 maggio 2020 - I carabinieri della Stazione di Vigevano sono intervenuti al supermercato MD in via Farini, per un 30enne che ha dato in escandescenze all'esterno del punto vendita. Ha scagliato con violenza una bottiglia contro una delle vetrate dell'esercizio commerciale ed è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di danneggiamento.

L'inconsulto gesto sarebbe stato provocato da una spropositata reazione del 30enne all'invito, da parte del personale del supermercato, a rispettare le normative a tutela della sanità per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare ad usare i disinfettanti a disposizione della clientela e a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea. Prassi che tutti devono rispettare ma che hanno provocato la violenta reazione del 30enne, probabilmente sotto l'effetto di alcolici.