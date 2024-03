Ladri in un’azienda agricola, rubati mille litri di gasolio

Vampiri di carburante in azione, ai danni di un’azienda agricola. Ignoti ladri hanno rubato circa mille litri di gasolio dalla cisterna usata per il rifornimento dei mezzi agricoli. Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì, in località Cascina Cantonina a Tromello, e solo successivamente scoperto e denunciato ai carabinieri. Con facilità hanno forzato il tappo della cisterna e l’hanno svuotata di tutto il carburante contenuto. Nessuno ha visto in azione i ladri e non è quindi dato sapere se abbiano riempito con il gasolio diverse taniche, per trasportarle quindi su un furgone, o se siano arrivati a compiere il furto direttamente con un’autocisterna. In ogni caso una banda di più persone, per agire con una certa rapidità, e ben attrezzata anche per trasportare l’ingombrante refurtiva. Una tipologia di furto purtroppo diffusa ai danni delle aziende agricole, come quello di trattori o di altri materiali come fitofarmaci, colpi ritenuti facili dai ladri che possono agire in zone isolate, fuggendo prima di essere scoperti.

Stefano Zanette