Ladri in farmacia. Via il fondocassa da ottomila euro

Hanno portato via anche alcuni farmaci di modesto valore, oltre a 8mila euro in contanti lasciati come fondocassa. I ladri sono entrati in azione l’altra notte ai danni della farmacia di Redavalle, lungo la via Emilia. La loro incursione notturna è stata scoperta solo alla riapertura mattutina e il titolare è poi andato alla Stazione dei carabinieri di Santa Giuletta a denunciare l’accaduto. Per entrare nella farmacia i ladri hanno forzato una finestra e prima che il furto venisse scoperto hanno avuto tutto il tempo di allontanarsi con il bottino e far perdere le loro tracce. Erano evidentemente interessati ai soldi tenuti come fondocassa e forse non si aspettavano di trovare una somma così ingente. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, forse già autori di precedenti colpi nella stessa zona.

S.Z.