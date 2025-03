Ladri in casa. Via i gioielli e 500 euro

BELGIOIOSO (Pavia)

Domenica di furti, sia nel Pavese sia in Lomellina. A Belgioioso, in via Salvador Allende, i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, sono stati chiamati verso le 21 quando i padroni di casa sono rientrati, assenti da dopo pranzo, e hanno trovato tutte le stanze a soqquadro. I ladri, nel pomeriggio, si sono introdotti nell’abitazione, una casa indipendente, forzando la finestra della sala, e hanno rubato 500 euro in contanti. Un’ora più tardi, verso le 22, è stato scoperto un altro furto messo a segno nello stesso pomeriggio a Lomello, in via 25 Aprile: i malviventi hanno rotto la porta d’ingresso di un’altra casa indipendente, rubando gioielli d’oro per un valore non quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mede, della Compagnia di Voghera.

S.Z.