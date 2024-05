La sfida si accende a Corte Palasio. Capezzera-Manara, è corsa a due

CORTE PALASIO (Lodi)

Corsa a due a Corte Palasio (1500 abitanti) per le prossime amministrative, ed è subito scontro. Tenta il bis il sindaco uscente Claudio Manara, 67 anni, pensionato e sindaco a tempo pieno, che si propone con la lista civica “Aria nuova“ con: Chiara Menani, Silvia Manzini responsabile dell’Istruzione nel precedente, Emanuele Bernocchi, Francesco Bealli, Maria Luisa Pulito, Roberta Lucchini, Mario Stefanoni, Michele Pabini e Alessio Colturani. Si è presentata, come sfidante, la lista “Il bene comune Capezzera sindaco“, con lo slogan "pronti a risollevare Corte Palasio". La candidata sindaca è l’ex assessore provinciale Nancy Capezzera, 51 anni, iscritta a Fratelli d’Italia e con lei: Andrea Sartorio, Milena Pernatsch, Francesco Borra, Sofia Travascio, Paolo Zanaboni, Valeria Leccardi, Giuseppe Balzari, Antonella Dipiazza, Davide Ferrari e Francesco Zanaboni. "Mettiamo al centro la persona e l’ambiente - spiega la candidata -. Ereditiamo un Comune pieno di debiti e mutui, malgrado siano arrivati finanziamenti a pioggia post Covid. Così sono stata convinta dai cittadini a provare a propormi". L’obiettivo è aprire uno sportello di ascolto sulle questioni di genere, i diritti degli animali. "Vogliamo mettere i servizi ai cittadini, prima di qualsiasi opera, che diventa un di più dove vivi bene e dignitosamente. Non te ne fai niente di una bella piazza se poi non hai modo di scaldarti e il Comune ti abbandona". E ancora: "Negli anni non ho mai abbandonato la politica ma ho lavorato di più su me stessa e ora spero di impiantare questi semi e vedere germogliare un nuovo stile di vita rispettoso, equilibrato e valoriale". Si tratta di una lista civica sostenuta dal centrodestra.

Manara spera invece di proseguire l’attività amministrativa e chiarisce: "Noi, nel 2019, abbiamo ereditato mutui per 673mila euro e chiudiamo con mutui per 984mila euro, cioé siamo cresciuti del 52%. E’ come una famiglia che si compra la casa però, dobbiamo guardare le rate annue e ci stiamo tranquillamente dentro. Pagavamo rate mutuo per 61mila euro l’anno ora sono 66mila euro, quindi solo 5.000 euro in più". E ancora: "Il Covid ha dato importi a pioggia solo per le spese correnti, cioé per pagare bollette, aiutare le famiglie etc., ma non per investimenti. Per questi ultimi il Governo ci ha dato, per 5 anni, 50mila euro l’anno. Mentre noi abbiamo intercettato bandi per un milione578mila euro e in totale tra i mutui fatti noi e i bandi intercettati, abbiamo investito 2milioni 750mila euro sul territorio".