La robotica si sperimenta in laboratorio

Un laboratorio destinato agli studenti per conoscere la tecnologia d’avanguardia. Sarà inaugurato questa mattina alle 10 all’istituto Caramuel il nuovo Human and Technology Hub, un laboratorio tecnologico grazie al quale gli studenti potranno sperimentare il mondo della robotica grazie a e.Do, il braccio robotico sviluppato da Comau, azienda specializzata in automazione e robotica di Grugliasco (Torino).

L’evento nasce dalla collaborazione tra Comau, WindTre e Manpower, con il patrocinio del Comune di Vigevano, e si propone di connettere il mondo della scuola e quello del lavoro attraverso una esperienza interattiva che sia formativa e divertente.

La giornata sarà condotta da Petra Loreggian, speaker di Rds. L’evento prevede tra l’altro l’intervento di Max Temporelli, fisico e divulgatore scientifico; degli workshop curati da WindTre e Manpower; laboratori live con E.Do e i simulatori racer, uno spazio per mettere alla prova de considette "soft skills" in scenari simulati di gara sportiva.

U.Z.