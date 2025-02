La presidente della sezione A.N.P.I. consegna ai bambini una copia della Costituzione

Mi chiamo Laura, ho 31 anni. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è nata nel 1944. Quello che mi lega all’A.N.P.I. è la volontà di promuovere solidarietà, pace, democrazia e libertà, valori che riguardano la vita di donne, uomini, bambini, anziani, giovani, malati, sani, proprio la vita di tutti!

I presidenti di ogni sezione devono essere in grado di unire idee diverse che è esattamente quello che si è fatto durante la resistenza: provenienze ed estrazioni sociali differenti impegnate in unico scopo, portare la democrazia, la libertà e sconfiggere gli oppressori.

Sono valori che, fin da quando sono bambina, mi accompagnano, non avrei potuto essere la persona adulta che sono se non avessi avuto questo bagaglio. Sono felice perché la mia maestra delle scuole elementari, la maestra Sandra, non ha mai mancato un anno di portarci a tutte le commemorazioni e di raccontarci della storia della resistenza.

Anche per voi studenti che state scrivendo questo articolo è prezioso il lavoro di approfondimento della storia del territorio e della liberazione dal nazifascismo, altresì è fondamentale che vi approcciate in questa età alla scoperta dei principi fondativi della nostra Repubblica.

Grazie all’A.N.P.I. e all’amministrazione comunale ognuno di voi possiede ora una copia della Costituzione italiana, fatene tesoro.”