La nuova rotatoria già sotto accusa: "Non è piccola, i camion passano"

È stata un’attesa durata anni, ma ora che i lavori sono in fase di completamento, dovrebbero essere conclusi entro la fine del mese, la rotatoria realizzata tra via Lomellina e via delle Ova fa già discutere. Ad avanzare i dubbi è il circolo di Fratelli d’Italia, che parla addirittura di "rotonda improbabile" per via delle dimensioni considerate troppo ridotte, tali da renderne difficile l’utilizzo soprattutto dai conducenti dei mezzi pesanti. La rotatoria rappresenta lo strumento per evitare che in quel tratto di via Lomellina, che è di fatto la parte di provinciale che lambisce l’abitato cittadino, la velocità sia eccessiva.

Quel tratto di provinciale, infatti, è un lungo rettilineo di ampie dimensioni, lungo il quale molti pigiano sull’acceleratore. Per quello lo scorso anno era stato installato un autovelox che, in pochi mesi di attività, aveva fatto registrare migliaia di infrazioni. "Siamo davanti all’ennesima polemica pretestuosa – commenta il sindaco, Antonio Costantino –. In fase di realizzazione sono state effettuate numerose simulazioni e possiamo dire che i camion, anche gli autoarticolati, passano senza problema. La rotatoria raggiunge l’obiettivo principale per la quale è stata realizzata: costringere i veicoli a rallentare e permettere un accesso agevole alla nuova isola ecologica". Un impegno, questo, che il sindaco ha perseguito sin dall’inizio del suo mandato. "C’è un dato che conferma questo nostro impegno – prosegue il sindaco Costantino – e cioè che dal 2023, lungo quel tratto di strada, non è più stato rilevato alcun incidente".

In tema di viabilità, proprio nei giorni scorsi l’amministrazione gambolese ha deciso di conferire un incarico per rivedere quella complessiva della città. E anche se l’incarico non è stato ancora formalizzato, ha suscitato polemiche. "Ci aiuterà a valutare le osservazioni delle minoranze in materia – conclude Antonio Costantino – e trovare le migliori situazioni per aumentare la sicurezza".

Umberto Zanichelli