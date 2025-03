La nuova centrale di Pavia Acque. All’avanguardia e pure green

Una nuova centrale progettata come perfetta unione tra innovazione tecnologica e attenzione verso l’ambiente. Pavia Acque, che ha come mission la valorizzazione delle acque potabili e s’impegna a distribuire l’acqua prelevata dalla falda nel pieno rispetto dell’ambiente, inaugura a Cilavegna un’infrastruttura realizzata dal gestore unico del servizio idrico integrato della provincia, che servirà 6.570 abitanti e contribuirà a risolvere le criticità sul territorio. Il nuovo polo di via Riseria è infatti opera all’avanguardia a servizio del capoluogo Cilavegna, delle frazioni e in logica prospettica dell’interconnessione con la rete acquedottistica di Albonese, Parona e Gravellona Lomellina. Va a sostituire l’attuale centrale Serena, la centrale di via Petrarca e, a tendere, la centrale Marx di Gravellona Lomellina. L’innovazione non risiede solo nelle tecnologie applicate al trattamento delle acque di falda e di potabilizzazione, ma anche in ottica di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.

Il nuovo impianto è infatti dotato di 96 pannelli fotovoltaici che permetteranno una riduzione dei costi associati all’approvvigionamento di energia elettrica e garantiranno la copertura parziale del fabbisogno della centrale grazie a produzione annua di energia di circa 58.500 kWh. Il progetto eviterà l’emissione di 31 tonnellate di Co2, che equivalgono a circa 932 tonnellate per tutta la vita utile dell’impianto. "Pavia Acque persegue il preciso intento di garantire a tutti i suoi utenti acqua di qualità – sottolinea il presidente di Pavia Acque, Karin Eva Imparato – e lo fa guardando a innovazione e sostenibilità. La nuova centrale non rappresenta solo un investimento nel servizio idrico ma anche nel futuro del territorio e della comunità".

M.M.