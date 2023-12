La nascita della prima “Unione dell’Alto Pavese“. I due consigli comunali danno il via libera alle nozze

"Abbiamo posato la prima pietra". I sindaci di Certosa, Marcello Infurna, e di Giussago, Albino Suardi, hanno commentato così la nascita della prima Unione dell’Alto Pavese - Terre dei Visconti e degli Sforza, approvata nei rispettivi consigli comunali con maggioranze qualificate. "L’idea nasce da lontano con la storica collaborazione tra i nostri Comuni – hanno spiegato i sindaci –, il comprensorio neorurale della Certosa e tanti ragionamenti fatti insieme. Ci saranno solo ricadute positive sulla cittadinanza e sul nostro territorio: saremo uniti su funzioni che svolgiamo già insieme senza gravare sugli uffici, non vi sarà un euro di aggravio di spesa perché non sono previsti gettoni e indennità per gli amministratori, ma si ridurranno i costi, otterremo contributi ordinari e straordinari molto importanti e miglioreranno in generale i servizi per le nostre popolazioni". M.M.