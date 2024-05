La madre nell’arte in un incontro firmato dal Fai

La figura della madre nell’Arte tra Ottocento e Novecento verrà analizzata da Marina Arensi, giornalista e curatrice del Museo Ettore Archinti di Lodi e da Francesca Palumbo, docente di Filosofia e Storia, con l’esposizione di un’opera di Ettore Archinti da una collezione privata, solitamente inaccessibile al pubblico. Avverrà nell’incontro in programma oggi alle 17.30 nell’ex chiesa di Santa Chiara Nuova, in via delle Orfane 12, a Lodi, in occasione della Festa della Mamma. Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione di Lodi, organizza nel suggestivo spazio del coro antico dell’ex chiesa l’iniziativa, uno spunto per riflettere sulla figura della madre nelle arti figurative e nel terroir filosofico a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, periodo in cui l’arte ebbe un grande progresso di varie forme con personaggi umani al centro.

Un percorso per immagini e parole accompagnerà il fruitore attraverso le opere di Previati, Cantù, Archinti e ulteriori artisti coevi di rilievo. Dalle 14,30 alle 17, con l’ultimo ingresso alle 16.30, i visitatori avranno anche l’opportunità di esplorare il coro antico delle Clarisse nell’ambito delle visite culturali tenute dal Gruppo Giovani e dai Volontari del Fai - Delegazione di Lodi, un’occasione per visitare e riscoprire un autentico tesoro. Per ulteriori informazioni e dettagli è disponibile il sito web www.faiprenotazioni.it o l’indirizzo mail @delegazionefai.fondoambiente.it.

L.P.