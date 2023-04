La grande paura per Fracassi Il sindaco lascia la Rianimazione "Tutti vogliono che torni presto"

di Manuela Marziani

Dopo il weekend trascorso in Terapia intensiva, il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi ieri pomeriggio è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria del San Matteo. Proseguono, infatti, i miglioramenti dati dalle cure e di conseguenza i medici hanno valutato opportuno lo spostamento in Unità coronarica. Sereno, il primo cittadino che ha 65 anni, sta rispondendo molto bene alle terapie certo, se non si fosse lasciato convincere ad andare al Pronto soccorso per indagare sul malessere che accusava da venerdì mattina, le sue condizioni avrebbero potuto essere molto più gravi. L’embolia polmonare, infatti, quando comincia a dare i primi segni e sintomi è già in stadio molto avanzato. "Molte persone mi hanno fermato nei negozi per essere informate sullo stato di salute del sindaco - ha fatto sapere l’assessore alla Polizia locale Pietro Trivi -. Tutti vogliono che torni presto". Sabato un gruppo di assessori della sua Giunta, consiglieri comunali, altri esponenti politici e simpatizzanti si sono recati davanti al Dea del San Matteo per manifestare la loro vicinanza al sindaco leghista, che guida la Giunta di centrodestra di Pavia dal 2019. Solitamente la degenza per patologie come quella accusata da Fracassi dura una decina di giorni.

Nel frattempo, a guidare il Municipio ci sarà il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini che oggi presiederà la seduta di Giunta e giovedì sarà accanto al presidente del Consiglio comunale Nicola Niutta. Il sindaco, invece, seguirà i lavori attraverso un tablet, come fanno tanti comuni cittadini. "Ho saputo del malore che ha avuto e che ora è ricoverato al policlinico San Matteo - ha scritto ieri al sindaco il vescovo Corrado Sanguineti -. Le notizie che ricevo dalla stampa fanno ben sperare. Le sono vicino, la accompagno con la mia preghiera e la benedico". Anche la Lega con tutti i suoi parlamentari, amministratori e militanti si è stretta attorno al primo cittadino: "Forza Fabrizio, guarisci e rimettiti al più presto: noi siamo tutti con te". Molto empatico invece il messaggio inviato dal senatore Roberto Calderoli: "Ho trascorso gli ultimi undici anni combattendo un tumore, subendo ricoveri ospedalieri e operazioni chirurgiche: per cui, e non sono parole vuote le mie data la mia esperienza, sono veramente vicino con il cuore all’amico Fracassi in questo momento di battaglia". Una battaglia che Fracassi sta vincendo.