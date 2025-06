La Fondazione internazionale dona 22mila euro ai Lions

Inaugurati quattro appartamenti concepiti come veri e propri spazi di vita autonoma per giovani adulti con disabilità, accompagnati da un team di educatori professionisti. Il sogno di “Vita indipendente“, progetto promosso da Anffas Stradella, realtà da anni impegnata nella tutela e valorizzazione delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, è divenuto realtà grazie all’impegno congiunto del Lions Club Stradella Broni Montalino e del Lions Club Stradella Broni Host. L’obiettivo era chiaro e ambizioso: offrire a persone fragili non solo un alloggio ma un ambiente che fosse “palestra di vita“, un luogo dove imparare l’autonomia quotidiana, coltivare relazioni, sviluppare competenze sociali e anche professionali. Con il prezioso sostegno della Lions Clubs International Foundation (Lcif), che ha donato 22mila euro, gli appartamenti sono stati arredati con un aspetto accogliente, funzionale e familiare. "Insieme possiamo costruire futuro e restituire speranza. Questo progetto non è solo un luogo fisico ma un simbolo di libertà, inclusione e crescita per chi troppo spesso viene lasciato ai margini".

M.M.