La Divina Duse nel francobollo commemorativo

Sarà un’opera firmata dal pittore vigevanese Cesare Giardini a essere utilizzata per la realizzazione del francobollo commemorativo dedicato ad Eleonora Duse, la Divina del teatro italiano nata a Vigevano e della quale quest’anno ricorre il centenario della morte. La conferma arriva dalla Zecca dello Stato, al cui bando a suo tempo aveva aderito il Comune. Giardini, 75 anni, ben noto anche oltre i confini cittadini, aveva proposto il proprio ritratto intitolato “Eleonora Duse“, un olio su tela di 150x120 centimetri, con cui l’artista ha inteso esprimere la trasfigurazione spirituale dell’attrice quando recitava. Il Comitato che ha selezionato le opere da inviare alla Zecca per la scelta finale era composto dal sindaco Andrea Ceffa, dall’assessore alla Cultura Riccardo Ghia, da Alberto Cazzani in rappresentanza della Fondazione Banca Popolare di Vigevano, da Giovanni Borroni presidente della Società Storica Vigevanese, da Michele Linsalata, presidente di ReteCultura e da Valeria Francese, presidente dell’associazione Amici del Teatro Cagnoni.

"Il francobollo – spiega il sindaco Andrea Ceffa – potrebbe essere emesso entro fine anno mentre in estate saranno organizzati i primi eventi in onore di Eleonora Duse". A onore del vero la Divina, come la soprannominò Gabriele D’Annunzio con il quale ebbe un lungo e tormentato legame, fu vigevanese “per caso“. Nacque infatti in quello che al tempo era un albergo di via XX Settembre, qualche passo appena da piazza Ducale, perché la compagnia guidata dal padre originario di Chioggia (Venezia) aveva fatto tappa in città. La sua carriera fu folgorante e si chiuse a Pittsburgh, in Pennsylvania, il 21 aprile 1924 per una malattia ai polmoni: la sua ultima recita, in italiano come sempre, risaliva al 5 aprile.

U.Z.