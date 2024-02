"La Broni-Mortara. Miraggio da 60 anni"

La lunga storia dell’autostrada Broni-Mortara di cui si parla da 60 anni è stata illustrata ieri in un incontro organizzato dal circolo Legambiente Il barcè. "I sostenitori del collegamento – ha detto Renato Bertoglio – non potendo contestare la bocciatura ambientale del progetto, cercano di sostenerne la validità dal punto di vista viabilistico. Ma il bisogno di mobilità della provincia va da Sud a Nord e non da Est a Ovest". E col miraggio dell’autostrada il territorio ha perso occasioni. "Cancellata una strada di collegamento tra Sud e Nord con un tracciato che da Torricella Verzate arrivava al casello di Casatisma-Casteggio dell’A21 per proseguire a Bressana Bottarone, che avrebbe portato al superamento del Po con un nuovo ponte e a collegarsi alla tangenziale di Pavia a San Martino. L’opera fu finanziata ma dimenticata quando uscì la proposta dell’autostrada. Chissà dove finirono i fondi stanziati. Persa pure la possibilità già finanziata di una nuova strada tra Oltrepò e Pavia".

M.M.