La bresciana Teresa Foini direttore amministrativo al Policlinico San Matteo

Ha iniziato il proprio incarico ieri il nuovo direttore amministrativo della fondazione Irccs policlinico San Matteo. Inizia a comporsi la squadra che affiancherà Vincenzo Petronella, da inizio anno direttore generale della struttura di viale Golgi. La prima nomina compiuta da Petronella è quella di Teresa Foini, 59enne di Travagliato (Brescia), laureata in giurisprudenza all’Università degli studi di Milano.

Foini ha iniziato il proprio percorso professionale come collaboratore amministrativo all’Asl della sua provincia, dove ha scalatato diverse posizioni fino a diventare nel 2016 direttore amministrativo dell’Ats di Brescia e della Brianza. All’Asl di Brescia ha ricoperto incarichi di responsabilità di strutture semplici e complesse, in cui ha maturato esperienze significative nella programmazione sanitaria, nell’innovazione organizzativa e digitalizzazione di metodi e processi, nell’attuazione della riforma sanitaria regionale. Nel 2019 ha assunto un incarico come direttore amministrativo all’Asst del Garda e successivamente, nel 2024, ha affiancato Petronella che all’epoca ricopriva il ruolo di direttore generale dell’Ats della Montagna.

"Avevo avuto modo di conoscere professionalmente Teresa Foini, quando avevo assunto il ruolo di direttore amministrativo – ha detto Petronella –; nell’ultimo anno, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco e ne ho apprezzato la professionalità, l’instancabile dedizione al lavoro e la straordinaria capacità di lavorare in team. Il suo contributo sarà fondamentale per il San Matteo".

