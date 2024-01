La bonifica dell’amianto. In arrivo 3,2 milioni di euro

Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 3,2 milioni per il sito di interesse nazionale di Broni. Con un decreto direttoriale di dicembre, il dicastero ha trasferito a Regione Lombardia la cifra, che precisamente ammonta a 3.229.885 euro, per finanziare lo smaltimento delle coperture in amianto degli edifici pubblici e bonificare le strutture pubbliche di Broni.

In particolare l’intervento riguarderà la bonifica degli edifici ex Avis e Scuola Baffi. L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione (nella foto) ha spiegato che "il 15 novembre sono stato a Roma per un incontro con il ministro Pichetto Fratin. Gli ho illustrato le priorità di intervento per la Lombardia, compreso il caso di Broni. Mi aveva garantito rapidità ed è stato di parola dimostrando pragmatismo e determinazione. La demolizione di questi edifici è stata ultimata nel 2021. Ora è in corso la definizione delle attività per la caratterizzazione ambientale. I percorsi amministrativi sono lunghi ei passaggi tecnici complicati, ma non potevamo più attendere".

L’assessore ha ricordato che sul territorio pavese la Regione in questi anni ha investito "oltre 10 milioni bonificando 119 siti. Ne rimangono ancora 54: su 42 ci sono interventi già in corso oppure conclusioni e in attesa di certificazione. Mentre 12 siti sono alla fase di progettazione".

Nicoletta Pisanu