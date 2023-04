La banda del buco fallisce il colpo

Il colpo è fallito, ma i ladri hanno lasciato i danni. Un buco, fatto nella parete in cartongesso del locale caldaie, per entrare nel supermercato e portare via la cassaforte. Il furto è stato tentato nella notte tra sabato e domenica al supermercato Famila, lungo la Sp596, ex Statale dei Cairoli a San Martino Siccomario, tra la località Santa Croce e Carbonara al Ticino. Del caso si stanno occupando i carabinieri della locale Stazione della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. La zona non risulta però coperta da impianti di videosorveglianza e non ci sono dunque filmati che possano aver ripreso i ladri in azione. Si sarebbe trattato di una banda composta da più persone, in base alla modalità del furto pur rimasto tentato.

Un colpo evidentemente non ben organizzato, alla luce anche al risultato: i ladri miravano infatti al contenuto della cassaforte, che però non sono riusciti né a portare via né ad aprire sul posto. Forse sono stati disturbati e hanno preferito fuggire a mani vuote piuttosto che rischiare di essere colti in flagrante o essere intercettati dalle forze dell’ordine. Hanno quindi lasciato la cassaforte, ancora chiusa e con all’interno tutto il contenuto, allontanandosi senza bottino. Hanno però lasciato i danni alla struttura.

S.Z.